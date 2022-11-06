تقرير: مقتل 21 إرهابيا من حركة الشباب في عملية لقوات خاصة صومالية

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قتلت القوات الصومالية 21 إرهابيا من حركة الشباب وأصابت 10 آخرين في عملية خاصة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الصومالية اليوم الأحد .

وأوضحت الوكالة، أن العملية نفذتها قوات خاصة مدربة تابعة لوكالة الاستخبارات الوطنية في قرية جالكا ساليمو، بالقرب من محافظة شبيلي السفلى.

وقالت وزارة الإعلام، في بيان إنه تم تنفيذ العملية العسكرية في أعقاب الحصول على معلومات استخباراتية موثوقة من سكان محليين.

وأضافت الوزارة: "هذه ضربة كبيرة للإرهابيين وتعني أنه خلال أربعة أيام، قتل الجيش الوطني نحو 200 عضو من حركة الشباب".