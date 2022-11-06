انطلاق أولى حفلات الثقافة بمسرح السلام في شرم الشيخ تزامنا مع قمة المناخ

انطلقت مساء اليوم الأحد أولى حفلات وزارة الثقافة على مسرح السلام بمدينة شرم الشيخ تزامنًا مع انطلاق قمة الأمم المتحدة للمناخ Cop27، والمقرر أن تستمر خلال الفترة من 6 حتى 18 نوفمبر الجاري.

وشهدت الاحتفالية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وحضور جماهيري من قبل وفود الدول المشاركة في مؤتمر المناخ.

وبدأ الحفل بعرض لفرقة التنورة، وعرض لفرق الفنون الشعبية من جنوب سيناء، وبورسعيد، والعريش وأسوان، وسوهاج، والإسماعيلية، والإسكندرية، واختتمت الحفل بفرقة الشرقية.