ماليزيا تسجل أكثر من 4600 حالة إصابة جديدة بكورونا

سجلت ماليزيا 4621 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، مما يرفع إجمالي عدد حالات الإصابة في البلاد إلى أربعة ملايين و923 ألفا و538 حالة، منذ بدء الجائحة.

ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم الأحد عن بوابة "كوفيد ناو" الالكترونية، التابعة لوزارة الصحة قولها إنه من بين حالات الإصابة الجديدة، حالتين قادمتين من الخارج، و 4619 حالة إصابة محلية.

وأضافت البوابة الإلكترونية أنه تم تسجيل 3577 حالة تعاف أمس السبت، وبلغ إجمالي عدد الحالات النشطة في ماليزيا 36 ألفا و582 حالة.

وسجلت ماليزيا حالة وفاة واحدة جديدة بسبب الفيروس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة في البلاد إلى 36 ألفا و482 حالة.