 النمسا تسجل 4307 إصابات جديدة بكورونا و7 حالات وفاة - بوابة الشروق
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النمسا تسجل 4307 إصابات جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

د ب أ
نشر في: الأحد 6 نوفمبر 2022 - 9:10 ص | آخر تحديث: الأحد 6 نوفمبر 2022 - 9:10 ص

سجلت النمسا 4307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و7 حالات وفاة، خلال الساعات الـ24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأحد.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 5 ملايين و462 ألفا و911، والوفيات إلى 21 ألفا و36.

وأظهرت بيانات جونز هوبكنز اليوم أيضا، إعطاء 19 مليونا و836 ألفا و498 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في النمسا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.


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