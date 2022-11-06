محطة فرنسية: ماكرون يؤجل مواعيده في فرنسا ويقرر تبكير موعد المشاركة في مؤتمر المناخ في شرم الشيخ

ذكرت محطة "فرانس.إنفو" التلفزيونية الفرنسية، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يصل الأحد، إلى شرم الشيخ في وقت أبكر مما كان مقرراً، بعد تأجيل انطلاق "طريق روم" الذي كان من المقرر أن يحضره في سان مالو في فرنسا.

وأوضحت المحطة الفرنسية أن ماكرون سيتحدث بعد ظهر يوم الاثنين على المنصة، كما أعلن قصر الإليزيه في وقت سابق أن "منفتحة" لمناقشة التعويضات المالية عن "الخسائر والأضرار" التي عانت منها بالفعل الدول الفقيرة بسبب تغير المناخ ، لكنها لا تريد صندوقا جديدا.

وعبر "تويتر" أتاح ماكرون الفرصة للفرنسيين لطرح أسئلة عليه حول القضايا البيئية عبر مقطع فيديو تم نشره يوم السبت.