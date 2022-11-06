قالت صحيفة "جارديان" البريطانية، إن أوكرانيا تنشر العديد من الرسائل الإيجابية، ونصائح الصحة العقلية، وأمثلة على كيفية "القيام بالواجب" كجزء من نظام المعلومات البيئي الذي يساعد الأوكرانيين على الحفاظ على معنوياتهم طوال فترة الحرب.

ونقلت الصحيفة عن الخبراء أن هذا النهج سيلعب دورًا مهمًا في دعم الأوكرانيين خلال ما يُرجح أن يكون شتاء قاسياً.

وتمتلئ محطات مترو الأنفاق في أوكرانيا برسائل تحفيزية: "معًا من أجل النصر" أو "الشجاعة مستمرة" أو "أكثر قليلاً وسيصبح الأمر أسهل". كما يتم دعوة علماء النفس إلى البرامج التلفزيونية يوميًا تقريبًا لتقديم نصائح حول كيفية التعامل مع القلق وتملأ فترات الإعلانات بمقاطع فيديو لدعم الجيش الاوكراني.

وتعرض القنوات التلفزيونية الأوكرانية سلسلة من الإعلانات حول كيفية توفير الطاقة للناس وسط نداءات حكومية للمستهلكين لتقليل الاستخدام. تحت شعار "قواعد البلد الدافئ"، إذ ينصح أحد مقاطع الفيديو الناس باستخدام طرق بديلة للتدفئة، بما في ذلك استخدام زجاجات المياه الساخنة والقطط، وكذلك التجمع مع الجيران.

هناك أيضًا عدة مقاطع يوميًا تعرض الأوكرانيين في جميع أنحاء البلاد يوضحون كيف استعدوا لفصل الشتاء.

وقال رجل ظهر في إحدى المقاطع إنه في حالة انقطاع الكهرباء أو الغاز، فإنه سينصب خيمة داخل شقته وينام في كيس نوم. إذ أن التنفس داخل خيمة صغيرة سيحافظ على الحرارة أفضل من النوم في الغرفة نفسها.

كما تنشر جميع مؤسسات الدولة مقاطع فيديو تحفيزية خاصة بها - مثل خدمات الإطفاء والشرطة ووزارة الدفاع، فضلاً عن القنوات التلفزيونية والشركات الخاصة.

ووفقا للجارديان، فإن الأطباء النفسيين وعلماء النفس مدعوون بانتظام على التلفزيون الأوكراني لمناقشة كيف يمكن للناس تحديد مشاكل الصحة العقلية في أنفسهم وأحبائهم. كما تعتبر كيفية التحدث مع الأطفال عن الحرب موضوعًا بارزًا بشكل خاص.

هذا الشتاء، تواجه أوكرانيا احتمالية مخيفة بدرجات حرارة دون الصفر مع انقطاع الكهرباء والماء وحتى التدفئة. خلال الشهر الماضي، استهدفت روسيا عناصر مهمة في قطاع الطاقة الأوكراني بمزيج من الصواريخ والطائرات بدون طيار التي زودتها بها إيران.