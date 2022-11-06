 حركة يمينية متطرفة تحاول اقتحام وزارة الداخلية النمساوية للتنديد بالهجرة - بوابة الشروق
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حركة يمينية متطرفة تحاول اقتحام وزارة الداخلية النمساوية للتنديد بالهجرة

أ ش أ
نشر في: الأحد 6 نوفمبر 2022 - 10:11 م | آخر تحديث: الأحد 6 نوفمبر 2022 - 10:11 م

نجحت قوات الأمن النمساوية اليوم في إجهاض محاولة اقتحام من قبل عناصر يمينية متطرفة لمقر لوزارة الداخلية في العاصمة فيينا.

وقالت وزارة الداخلية النمساوية، في بيان اليوم الأحد، أن متشددين من عناصر حركة "الهوية" اليمينية المتطرفة حاولوا اقتحام مقر وزارة الداخلية لتعليق لافتة تقول "لا لفساد السياسيين.. لا للمهاجرين.. نعم لغلق حدود النمسا".

وأوضح البيان أنه تم اعتقال عناصر الحركة على الفور بمجرد محاولتهم اقتحام بوابة وزارة الداخلية بهدف الوصول إلى الشرفة الرئيسية وتعليق اللافتة، مشيرا إلى مصادرة اللافتة وتأمين وتمشيط المبنى.

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