مخطط عراقي لتشييد برجين في بغداد أعلى من برجي خليفة وشنجهاي

كشف تقرير عراقي اليوم الأحد، عن مخطط لتشييد "البرجين اللاهبين" في بغداد على ارتفاع 1250 متراً وأعلى من برجي خليفة (في إمارة دبي بالإمارات) وشنجهاي (الصين).

ووفق ما نشرته صحيفة "الصباح" العراقية عبر صفحتها بموقع "فيسبوك" اليوم الأحد، سيكون البرجان أعلى بناء شاهق في العالم يمكن أن يصل إليه الإنسان على هذا الكوكب.

وأشارت إلى أنهما سيشيدان على مساحة تقدر بنحو 400 دونم في "مدينة الرفيل" وبكلفة تصل إلى 8 مليارات دولار، وسيوفران 100 ألف فرصة عمل جديدة، وسيضمان متاجر ومقرات شركات عالمية وفنادق فاخرة ومولات تجارية.