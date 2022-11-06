رئيس وزراء سنغافورة: الخلافة السياسية سوف تتزامن مع الانتخابات العامة في عام 2025

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، اليوم الأحد، إن الخلافة السياسية المقررة في المدينة، حيث سوف يصبح نائب رئيس الوزراء لورانس وونج القائد الجديد للدولة، سوف تتزامن مع الانتخابات العامة المقررة بحلول عام 2025.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن لي هسين القول أمام تجمع لأعضاء حزب العمل الشعبي الحاكم: "أيها الرفاق، الانتخابات العامة المقبلة سوف تتزامن مع الخلافة السياسية لسنغافورة".

ويصوت أعضاء الحزب خلال التجمع لاختيار أعضاء اللجنة التنفيذية المركزية الجديدة.

وقال لي: "سوف نخضع للاختبار على جميع الجهات محليا وفي الخارج، ليس لدي شك أن جيراننا سوف يراقبون عن كثب ما إذا كان السنغافوريون سوف يستمرون في دعم الحكومة أم لا. وما إذا كانت سنغافورة سوف تستمر في العمل والنجاح كما هو معتاد".