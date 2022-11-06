مسؤول ألماني: نشطاء حماية المناخ يحاولون تجاوز القواعد ويعرضون حياة البشر للخطر

صرح عمدة مدينة ألمانية بأنه يرى أن نشطاء حماية المناخ المنتمين لمجموعة "الجيل الأخير" يسيرون بعيدا عن أهداف المناخ.

وقال بوريس بالمر، عمدة مدينة توبينجن بجنوب ألمانيا، لصحيفة "تاجس شبيجل أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "نعم، إنهم يسيرون بعيدا تماما. إنهم يحاولون تجاوز القواعد الأساسية لتعايشنا ويعرضون حياة البشر للخطر".

وأضاف أنه يمكن أن يكون هناك ردين فقط على ذلك، وأوضح قائلا: "أحدهما يوجد في قانون العقوبات الجنائية، ويجب أيضا تطبيقه، فحتى من يسعون وراء هدف نبيل، ليسوا فوق القانون".

وأكد أن الأهم بالنسبة له إقامة الحوار، وقال: "أقول للنشطاء إنهم يدمرون من خلال تصرفهم حماية المناخ تماما".

يشار إلى أن نشطاء مجموعة "الجيل الأخير" المعنية بحماية المناخ يتمددون منذ أشهر في الشوارع ويعيقون بذلك حركة المرور، ما أدى مؤخرا لتعطل الإسعاف عن توصيل سيدة مصابة إثر حادث للمستشفى. كما ألقوا أطعمة أكثر من مرة على لوحات في متاحف.