إيران تزيح الستار عن صاروخ صياد 4B بعيد المدى

أزاحت وزارة الدفاع الإيرانية الستار، صباح اليوم الأحد، عن الصاروخ "صياد 4B".

وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية أنه تم اختبار منظومة "باور 373" المطورة بنجاح ضد أهداف ثابتة بعيدة المدى بصاروخ "صياد 4B" بعيد المدى.

وفي هذا الاختبار، تم الكشف عن هدف ثابت على مدى يزيد عن 450 كيلومترا بواسطة الرادار المطور لمنظومة "باور 373"، وتم تعقبه على مدى حوالى 405 كيلومترات، وتم إصابته وتدميره بالكامل على مدى يزيد عن 300 كيلومتر.

وأشارت إلى أن صاروخ "صياد 4B" بعيد المدى يحتوي على وقود صلب، وتم تقييمه بشكل عملي بالكامل لأول مرة.

وتم زيادة مدى رادار الكشف في منظومة "باور 373 " من 350 إلى 450 كيلومترا، وزيادة نطاق رادار الاشتباك لهذه المنظومة من 260 إلى 400 كيلومتر.

كما تم زيادة مدى صاروخ المنظومة من 200 إلى 300 كيلومتر، وزيادة ارتفاع اشتباكه من 27 إلى 32 كيلومترا.

وقال وزير الدفاع الإيراني محمد رضا آشتياني إن هذه المنظومة بإمكانها الاشتباك مع 6 أهداف في آن واحد وتدميرها. واعتبر أن الكثير من الدول تتمنى امتلاك منظومة دفاع صاروخية مثل "باور 373".