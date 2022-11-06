السوداني يقرر نقل مسؤول التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية

قرر رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، نقل مسؤول التحقيقات بهيئة النزاهة الحكومية لثبوت تقصيره في قضية اختلاس مبلغ يتجاوز مليارين و500 مليون دولار من أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين.



وقال بيان للحكومة العراقية إن القرار جاء وفقا لنتائج لجنة التحقيق المختصة التي تتابع هذه القضية مع إحالة محضر التحقيق في هذه القضية الى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية المطلوبة.



وكان مجلس القضاء الأعلى في العراق قد ذكر في وقت سابق إن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا النزاهة اتخذت إجراءات إضافية بحق عدد آخر من المتهمين من الهيئة العامة للضرائب، وأن التحقيقات مستمرة لتحديد أوجه القصور لجهات أخرى قد ساهمت في تسهيل الاستيلاء على هذه الأموال.



وسبق للبنك المركزي العراقي أن قرر وضع الحجز الإحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمتورطين في قضية اختلاس مليارين و500 مليون دولار دولار من أمانات هيئة الضرائب الحكومية المودعة في مصرف الرافدين وفقا لقرار من القضاء العراقي.