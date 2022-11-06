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مصر
وزير الري يطالب بالتوسع في استخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملاءمة للتغير المناخي
قمة المناخ COP27.. مدبولي يتفقد جناح وزارة الزراعة في المنطقة الخضراء بشرم الشيخ
رئيس الإنجيلية: استضافة قمة المناخ COP27 نجاح تاريخي للدولة المصرية
ضمن COP27.. جناح خاص لقومي المرأة لعرض منتجات صديقة للبيئة لمصريات
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المستشار الروسي لتغير المناخ يهنئ مصر لإطلاق قمة المناخ COP27
الكويت: نتطلع لجهود المجتمع الدولي في مواجهة التغيرات المناخية
أوكرانيا.. رسائل تحفيزية لمعنويات المواطنين مع قدوم الشتاء القارس
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ومن غيره؟ صلاح رجل مباراة ليفربول وتوتنهام بعد تسجيله لثنائية رائعة
كلوب: لغتي الإنجليزية ليست جيدة لإخبار الناس عن روعة أداء صلاح
«في القرعة مستنيك».. كيف قلبت نتائج الزمالك أمام الأهلي بأفريقيا سخرية الغندور عليه؟
رأي
فن
بالصور.. العرض الخاص لفيلم «تحت تهديد السلاح» بحضور نجوم الفن
مي عمر ومحمد سامي يحضران العرض الخاص لفيلم «تحت تهديد السلاح»
حسن الرداد يصل العرض الخاص لفيلمه «تحت تهديد السلاح»
أبطال «كازينو بديعة» يكشفون تفاصيل العرض المسرحي
مال وأعمال
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مواطن
شعبة المخابز: التموين تبحث تطبيق منظومة جديدة لبيع الخبز غير المدعم نوفمبر الجاري
نقيب الجزارين: سعر كيلو اللحمة البلدي يصل لـ220 جنيها.. ونعاني من الأمر
مصدر بالنقل: تنفيذ 9 مشروعات للنقل الأخضر خلال العام المقبل
حوادث وقضايا
إخماد حريق نشب داخل شقتين دون إصابات في البراجيل
إخماد 3 حرائق دون وقوع خسائر في الأرواح بالإسكندرية
بعد 4 أيام من البحث.. انتشال جثة موظف بقنا سقط داخل بئر
مصرع شخص وإصابة 3 آخرين إثر انقلاب سيارة في أسوان
تليفزيون
فيديو.. أحمد موسى: مبقاش عندنا حاجة اسمها سجون في مصر.. والسجين اسمه «نزيل» لأننا نحترمه
فيديو.. وزير الخارجية: قارة إفريقيا تتحدث بلسان واحد خلا