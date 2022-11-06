الحكومة الليبية: ننسق مع الحكومة السودانية لفتح المنفذ الحدودي بين البلدين

أكد علي القطراني نائب رئيس مجلس الوزراء الليبى بحكومة فتحي باشاغا أن هناك إجراءات ستتخذها الحكومة الليبية مع حكومة السودان لفتح المنفذ الحدودي بالتنسيق مع القيادة العامة للقوات المسلحة لتوفير الجانب الأمني وتأمين حركة الأفراد والبضائع بين البلدين.

ونقلت بوابة (إفريقيا الإخبارية) الليبية عن القطراني قوله - خلال لقائه وفد الغرفة الاقتصادية الليبية السودانية المشتركة بمدينة بنغازي - إن هناك عراقيل تعترض تفعيل اللجنة الليبية السودانية المشتركة، مؤكدًا أن الحكومة الليبية ستعمل على تذليلها لتسهيل حركة المستثمرين، وأنه تم اتخاذ الخطوات الأولى لإنشاء المنطقة الحرة الكفرة ـ السودان، عبر تنفيذ الطريق الرابط بينهما.

وأشار القطراني إلى أن السودان وليبيا تربطهما علاقات لها جذور تاريخية، مؤكدًا ضرورة فتح آفاق مشتركة بين البلدين الشقيقين، ودعم التعاون الاقتصادي المشترك لما له من تأثير إيجابي على الشعبين، وتحقيق المصالح المشتركة في ظل توافر الموارد الاقتصادية في البلدين.

وتطرق اللقاء إلى ضرورة تفعيل المشاريع الليبية المتعثرة في السودان، وملف حظر استيراد المواشي وأهمية الشراكات في قطاع الصناعة وفتح طريق الكفرة دار فور .



