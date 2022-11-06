ابن نجيب رزاق يترشح لمقعد إحدى الولايات في أول انتخابات يخوضها بماليزيا

سوف يتنافس محمد نزار نجيب، الابن الأكبر لرئيس الوزراء الماليزي الأسبق القابع في السجن نجيب رزاق، على مقعد إحدى الولايات في الانتخابات المقرر إجراؤها الشهر الحالي، حيث يسعى لمواصلة إرث عائلته السياسي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء، اليوم الأحد، أن لجنة الانتخابات قالت إن نزار، البالغ من العمر 44 عاما، سوف ينافس على مقعد بيرامو جايا في دائرة بيكان الفيدرالية.

وهو من بين أكثر من عشرين مرشحا جديدا اختارهم تحالف "باريسان" الوطني الحاكم لانتخابات ولاية باهانج التي ستجرى مع الانتخابات العامة في 19 نوفمبر الجاري.

بدأت الحملة الانتخابية للانتخابات العامة في ماليزيا، يوم أمس السبت، إذ يسعى تحالف "باريسان" إلى تعزيز موقعه بعد سلسلة من الانتخابات المحلية الناجحة.

وبحسب لجنة الانتخابات، قدم قرابة ألف مرشح أوراق ترشيحهم.

وسيدلي أكثر من 21 مليون ماليزي بأصواتهم في الانتخابات على 222 مقعدا برلمانيا، وسيختارون ممثلين عن ولايات باهانج وبيراك وبيرليس.