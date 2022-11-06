المرصد السوري: 6 قتلى و20 جريحا بقصف مخيم للنازحين بريف إدلب

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، بمقتل ستة أشخاص بينهم طفلان وامرأة وإصابة 20 آخرين، صباح اليوم الأحد، بقصف صاروخي لقوات النظام استهدف مخيما للنازحين بريف إدلب.

وقال المرصد، الذي يتخذ من لندن مقرا له في بيان صحفي اليوم، إن قوات النظام أطلقت أكثر من 30 صاروخا عنقوديا دفعة واحدة على مناطق غرب مدينة إدلب، ومخيم مرام وتجمعات النازحين في منطقة كفرجالس.

ووفق المرصد، تزامن ذلك مع قصف طائرة حربية روسية بـ4 غارات منطقة تقع غربي مدينة إدلب تتخذها فصائل المعارضة كمراكز للتدريب، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.

وقال المرصد، إن فصائل غرفة عمليات "الفتح المبين" استهدفت بالمدفعية والصواريخ تجمعات قوات النظام في محيط سراقب شرقي إدلب، وسهل الغاب ردا على القصف.

وذكر المرصد أنه وثق أمس السبت مقتل خمسة بينهم ضابط وإصابة خمسة آخرين من قوات النظام، نتيجة استهداف مواقعهم في سهل الغاب من قبل فصائل المعارضة بالصواريخ.