البرهان يحذر حزب البشير: لن تعودوا لحكم السودان عبر الجيش

رئيس مجلس السيادة السودانى يؤكد وجود تفاهمات مع القوى السياسية بشأن إدارة الفترة الانتقالية

حذر رئيس مجلس السيادة فى السودان الفريق أول ركن، عبدالفتاح البرهان، أمس، حزب الرئيس السابق عمر البشير «المؤتمر الوطنى والحركة الإسلامية» الموالية له، من محاولة «الاحتماء بالجيش أو الترويج لشائعات بأنهم سيعودوا للحكم من خلال المؤسسة العسكرية».

وقال البرهان فى خطاب أثناء تفقده قاعدة حطاب العسكرية العملياتية، إن الجيش السودانى لا ينحاز لأى طرف أو حزب سوى السودان، مؤكدا أن «الجيش غير موالٍ لجهة معينة، وليس لديه حزب أو فئة ولم يدافع عن فئة أو حزب».

وقال البرهان إن «المحادثات بشأن إطار عمل سياسى جديد للبلاد جارية لكنه وجه تحذيرا شديد اللهجة للحزب الحاكم السابق من التدخل فى الجيش ولا حتى فى السياسة»، مضيفا أنه لن يوافق على أى شىء يؤدى لتفكك الجيش، وفقا لوكالة «رويترز».

كانت وكالة رويترز ذكرت فى وقت سابق أن الجيش قدم ملاحظات على مسودة الدستور مما يمهد الطريق لخطوات صوب اتفاق جديد رسمى مع الأحزاب السياسية للبلاد.

وعاد بعض أفراد حزب المؤتمر الوطنى، حزب البشير، للحياة العامة والخدمة فى الدوائر الحكومية. ويقول محللون إن الجيش سمح بذلك كسبيل لبناء قاعدة سياسية وبيروقراطية جديدة. لكن البرهان نفى تأييد الجيش لحزب البشير.

وقال البرهان: «كل الناس الموقعين أو اللى بيضمهم التنظيم اللى زاح التنظيم السابق فى 2019 عندهم حق مشروع فى أنه نحنا نقف معاهم عشان نكمل الفترة الانتقالية عشان تجينا انتخابات»، مضيفا أن المجموعات السياسية الأخرى مشمولة أيضا من أجل زيادة التوافق.

وشدد على أن المؤسسة العسكرية «بريئة من الشائعات التى تقول بأنها تدعم حزب المؤتمر الوطنى أو (الحركة الإسلامية)، مضيفا: «هذا كذب لن يعودوا إلى الحكم من خلال الجيش».

وتابع موجها حديثه لحزب البشير: «ابعدوا عن القوات المسلحة وارفعوا أيديكم وأقلامكم عنها.. الجيش لن يسمح لأى فئة بأن تعود من خلاله، لا المؤتمر الوطنى ولا الحركة الإسلامية أو غيرها».

وأكد البرهان وجود تفاهمات مع القوى السياسية بشأن إدارة الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أنه جلس مع بعض الشباب من الأحزاب السياسية بهذا الخصوص، بعد أن التمس فيهم الروح الوطنية.

وقال: «لن نتردد أو نتأخر فى مساندة أى شخص يريد إنقاذ البلد ويعمل لصالحه، أما أى شخص يعمل ضد السودان فسنقف ضده».