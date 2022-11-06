استمرار اندلاع حرائق الغابات على طول الحدود البلغارية اليونانية

واصل رجال الإطفاء البلغاريون اليوم الأحد، مكافحة حريق هائل مستعر لعدة أيام على طول حدود البلاد مع اليونان حيث دفعت الرياح الجنوبية العاتية النيران شمالا نحو بلغاريا ومنعت استخدام طائرة مروحية لمكافحة الحرائق.

ولا تزال المنطقة التي دمرها الحريق، الذي سيطر على بقعة يصعب عبورها في المنطقة الجبلية من جبال رودوب، صغيرة نسبيا في بلغاريا، حسبما قال رئيس هيئة الإطفاء سيرجي سايموف للإذاعة الرسمية اليوم الأحد. ويمتد الحريق على طول خط طوله 20 كيلومترا.

واشتعلت النيران فيما لا يقل عن 850 هكتارا من الشجيرات والأشجار على الجانب اليوناني من الحدود.

وشهدت المنطقة درجات حرارة عالية وظروفا جافة لأسابيع.