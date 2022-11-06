تستضيف نقابة التشكيليين المصريين بأرض دار الأوبرا معرضا تنظمه نقابة الفنانين والإعلاميين الكويتيين، يحمل عنوان "الكويت في قلب القاهرة".



ويفتتح المعرض بالقاعة المستديرة لنقابة التشكيليين في السادسة من مساء الخميس المقبل، ويتضمن حفل الافتتاح عرضًا فنيًا في ساحة النقابة، تقدمه فرقة الجهراء للفنون الشعبية، ويضم رقصات العرضة الفلكلورية الخليجية.



ويأتي ذلك بحضور الدكتورة صفية القباني نقيب التشكيليين المصريين، والدكتور نبيل الفيلكاوي رئيس نقابة الفنانين والإعلاميين في الكويت، وعدد من رجال السلك الدبلوماسي بدول عربية، ومجموعة كبيرة من الفنانين التشكيليين والمثقفين في البلدين.



ويأتي المعرض ضمن فعاليات أسبوع للثقافة الكويتية في القاهرة، والذي يقام في الفترة من 9 إلى 15 نوفمبر الجاري، ويضم المعرض أعمالًا لأكثر من 40 فنانًا تشكيليًا كويتيًا يعبر فيها كل واحد منهم عن حالة من حالات الارتباط بمصر، وذكريات أيام قضاها في رحابها وبين أهلها، أو يقدم لمسة وفاء وعرفان للقاهرة التي احتضنت الآلاف من الطلبة الكويتيين في مختلف فروع العلم والمعرفة.



ويضم الوفد الكويتي الذي سيزور القاهرة في أسبوع الثقافة، مجموعة من أعضاء اللجنة العليا للفنون التشكيلية بالكويت، ومنهم الفنان على عوض رئيس قطاع الفنون التشكيلية، والدكتورة عبير الكندري، والفنانين ديمة القريني، وفهد النجار، ودلال ملك.



على جانب آخر يتضمن برنامج الوفد الكويتي في القاهرة المشاركة باحتفالية خاصة تقام بالجامعة الروسية بمناسبة افتتاح كليتي الفنون الجميلة والفنون التشكيلية بالجامعة.