ومن غيره؟ صلاح رجل مباراة ليفربول وتوتنهام بعد تسجيله لثنائية رائعة

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فاز محمد صلاح نجم بجائزة أفضل لاعب في مباراة فريقه أمام توتنهام، والتي انتهت بفوز الريدز بهدفين مقابل هدف، ووقع مو على الهدفين.

وسجل صلاح هدفين لليفربول قاد بهما فريقه لتحقيق انتصار ثمين من ملعب توتنهام، وعلى أثر ذلك فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة.

وأثنى الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على أداء محمد صلاح نجم الريدز بعد تسجيله ثنائية أمام توتنهام.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عقب اللقاء عن صلاح:"لغتي الانجليزية ليست جيدة بما يكفي لوصف مدى جودة محمد صلاح".

وأتم: "سعيد جدًا لمو صلاح، أداء كبير وأظهر سلوك مذهل الليلة".