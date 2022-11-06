البحرين: سنواصل بناء علاقاتنا مع إسرائيل حتى بعد قدوم نتنياهو

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أكد مسؤول بحريني رفيع المستوى أن بلاده ستواصل بناء علاقاتها مع إسرائيل حتى بعد تشكيل الحكومة المرتقبة هناك بقيادة بنيامين نتنياهو.

وقال خالد بن أحمد آل خليفة المستشار الدبلوماسي لملك البحرين، في تصريحات صحفية السبت:" سوف نتمسك باتفاقيات إبراهيم ونتوقع أن نستمر على نفس الخط في الشراكة بين البلدين"، بحسب وكالة "رويترز".

واعتبر المستشار الدبلوماسي البحريني أن فوز نتنياهو "طبيعي ومتوقع دائما"، مضيفاً: "لدينا اتفاق مع إسرائيل، وهو جزء من اتفاقيات إبراهيم، وسنلتزم باتفاقنا ونتوقع أن يستمر على نفس المسار وأن نواصل بناء شراكتنا معا"، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وقال ردا على سؤال حول مقاربة إقليمية متعددة الأطراف للأمن تشمل إسرائيل: "سنرغب في أن نكون مثالا وننجح معا ونواجه جميع التهديدات".

وذكر مسؤولون من إسرائيل والبحرين الشهر الماضي أن الجانبين يتفاوضان على اتفاقية تجارة حرة يأملان في إبرامها قبل نهاية العام.