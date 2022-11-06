خبراء: اقتصاد كوريا الجنوبية ربما ينمو بنسبة أقل من 2% العام المقبل

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قال خبراء اليوم الأحد إن إجمالي الناتج المحلي الكوري الجنوبي ربما ينمو بنسبة أقل من 2% العام المقبل بسبب تداعيات ارتفاع معدل الفائدة والتضخم وضعف العملة المحلية .

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن الاقتصاديين بالقطاع الخاص قالوا إنهم يرون أن هناك عوامل إيجابية قليلة سوف تبقى على النمو الاقتصادي للبلاد عند نسبة 2% العام المقبل.

وقال الاقتصادي شو يونج مو بمعهد البحث الاقتصادي " ال جي" " الصادرات تتباطأ في ظل التباطؤ العالمي، كما أنه من المتوقع أن يبقى الاستهلاك المحلي متعثرا بسبب ارتفاع الاسعار ومعدلات الفائدة. كما أن استثمارات الشركات سوف تكون محدودة بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض".

توقع كيم جونج سيك استاذ الاقتصاد في جامعة يونسي إمكانية انهيار سوق العقارات بسبب ارتفاع تكاليف الإقراض والتضخم.

وتوقعت مؤسسة هانا بنك المالية ومعهد البحث الاقتصادي الكوري نمو الاقتصاد بنسبة 8ر1% و 9ر1% على التوالي خلال عام 2023.

وتوقع البنك المركزي الكوري ومعهد التنمية الكوري نمو الاقتصاد بنسبة 1ر2% و3ر2% على التوالي العام المقبل.

وكانت أسعار المستهلكين قد ارتفعت بأسرع وتيرة منذ نحو 24 عاما لتصل إلى 3ر6% خلال شهر تموز/يوليو الماضي، وارتفعت إلى 7ر5% خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.