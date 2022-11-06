زراعة المنيا تحتفل بتخريج دفعة جديدة من المدارس الحقلية

حضر المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، اليوم، حفل تخريج عدد من المدارس الحقلية للمزارعات من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، على محصول الذرة الشامية بقريتي بني أحمد وأبو غرير؛ لتحسين كفاءة إنتاجية واستدامة المياه لتنفيذ مشروع أجندة ٢٠٣٠.

وشهد الحفل توزيع شهادات التقدير على ٤٩ مزارعا ومزارعة، بحضور مندوبين من منظمه الأغذية والزراعة "الفاو"؛ لتقييم المشروع ومديره الفاو بالمنيا دكتورة نجلاء، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد خلف فهمي مدير عام الشؤون الزراعية.

وقال رضوان إن اللقاء كان يهدف إلى نشر الوعي الزراعي والممارسات الزراعية السليمة؛ للوصول إلى أعلى إنتاجية من المحصول والتعامل مع ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى منها.