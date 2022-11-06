 زراعة المنيا تحتفل بتخريج دفعة جديدة من المدارس الحقلية - بوابة الشروق
الأحد 6 نوفمبر 2022 10:32 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من يتحمل خسارة الزمالك كأس السوبر أمام الأهلي؟
النتـائـج تصويت

زراعة المنيا تحتفل بتخريج دفعة جديدة من المدارس الحقلية

ماهر عبد الصبور
نشر في: الأحد 6 نوفمبر 2022 - 10:25 م | آخر تحديث: الأحد 6 نوفمبر 2022 - 10:25 م

حضر المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالمنيا، اليوم، حفل تخريج عدد من المدارس الحقلية للمزارعات من قبل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو"، بالتعاون مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، على محصول الذرة الشامية بقريتي بني أحمد وأبو غرير؛ لتحسين كفاءة إنتاجية واستدامة المياه لتنفيذ مشروع أجندة ٢٠٣٠.

وشهد الحفل توزيع شهادات التقدير على ٤٩ مزارعا ومزارعة، بحضور مندوبين من منظمه الأغذية والزراعة "الفاو"؛ لتقييم المشروع ومديره الفاو بالمنيا دكتورة نجلاء، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والمهندس محمد خلف فهمي مدير عام الشؤون الزراعية.

وقال رضوان إن اللقاء كان يهدف إلى نشر الوعي الزراعي والممارسات الزراعية السليمة؛ للوصول إلى أعلى إنتاجية من المحصول والتعامل مع ترشيد استهلاك المياه والاستفادة القصوى منها.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك