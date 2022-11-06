البابا يغادر البحرين متوجها إلى روما

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اختتم بابا الفاتيكان فرنسيس زيارته لمملكة البحرين، وهي الزيارة الخارجية التاسعة والثلاثين للحبر الأعظم.

وأقلعت طائرة رئيس الكنيسة الكاثوليكية من البحرين ظهر اليوم، وعلى متنها صحفيون ووفد الفاتيكان متجهة إلى روما.

ومن المتوقع وصول طائرة البابا إلى الفاتيكان في وقت مبكر من مساء اليوم.

وكثف البابا (85 عاما) خلال الزيارة حواره مع ممثلي الدين الإسلامي كما طالب بإحلال السلام في الصراعات العالمية ومنها حرب أوكرانيا.

كما طالب البابا مملكة البحرين أيضا بالحفاظ على حقوق الإنسان وتوفير ظروف عادلة للعاملين الوافدين.

كان البابا فرنسيس توجه إلى البحرين يوم الخميس الماضي في أول زيارة على الإطلاق يقوم بها رأس الكنيسة الكاثوليكية الرومانية للمملكة.

وجاءت الزيارة بمناسبة منتدى مشترك بين الأديان.