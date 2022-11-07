مستشار وزير البيئة اللبناني: الدول النامية هي الخاسر الأكبر من التغيرات المناخية

قال مستشار وزير البيئة اللبناني، حبيب معلوف، إن المؤشرات الأولية للإحصائيات العالمية تقول إن الدول النامية هي الخاسر الأكبر من التغيرات المناخية، فهذه الدول هي التي تخسر بسبب كثرة الفيضانات، وعلى الدول الكبرى دعمها، حيث خسرت مليارات الدولارات نتيجة التغيرات المناخية.

وأضاف معلوف، في تصريحات لـ«الشروق» على هامش قمة المناخ COP27، أنه لابد أن يدعم صندوق المناخ الأخضر كل هذه الدول، وأن يمولها لمواجهة الأضرار الناتجة عن التغيرات المناخية، التي تسببت فيها الدول الصناعية الكبرى، ولابد أن يصل رقم التمويل لهذه الدول إلى أكثر من 100 مليار دولار، لأن الأضرار التي سببتها التغيرات المناخية تخطت هذا الرقم بكثير.

وأشار إلى أن الدول النامية عددها أكبر من نظيرتها الكبرى، حيث يصل عددنا إلى 134 دولة، لذلك في هذه المفاوضات يجب أن تكون كلمتنا هي الحل، ويجب أن تفي الدول الكبرى بالتزاماتها تجاه الأخرى النامية لأنها الخاسر الأكبر من هذه المعادلة، قائلًا: "أنا متفائل بقوة الدول النامية في هذه المفاوضات، ويجب علينا أن نتحد في قمة المناخ لإيصال أصواتنا للعالم أجمع".

ومن جانبها، قالت ممثلة وزارة الزراعة السودانية، الدكتورة دنيا حسن خلف الله، إن قمة المناخ بمصر هي فرصة لكل الدول الإفريقية لإيصال أصواتها للدول المسؤولة عن الانبعاثات الحرارية، ولابد من وقف انبعاثاتها لأنها توثر على حياتنا، وعلى الزراعة في السودان، التي تمثل الحياة بالنسبة لنا، موضحة أنه يجب على الدول الإفريقية التعاون لمواجهة خطر الانبعاثات من هذه الدول.