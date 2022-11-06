سياسي بولندي يثير جدلا بالربط بين الإفراط في شرب الخمر بين الفتيات وانخفاض معدل المواليد

أثار سياسي بولندي قوي، جدلا جديدا، من خلال الربط بين ما وصفه بالإفراط في شرب الخمر بين الفتيات وانخفاض معدل المواليد في البلاد.



وأدلى ياروسلاف كاتشينسكي، زعيم حزب القانون والعدالة الحاكم، بهذا التصريح في لقاء مع الناخبين مساء أمس السبت، في مدينة "إيلك" بشمال شرق بولندا، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.



وهذا مجرد أحدث سلسلة من الشطحات الأخيرة لكاتشينسكي تتعلق بأهداف متنوعة، مثل المعارضة البولندية ومجتمع المتحولين جنسيا وألمانيا.



جاء ذلك خلال جولته للبلدات الصغيرة، لحشد الدعم لحزبه، قبيل الانتخابات العامة، التي من المتوقع أن تجرى في أكتوبر 2023.