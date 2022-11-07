توجّه المصور الأمريكى، مارك شوكن، إلى حديقة محلية فى ولاية فلوريدا الأمريكية فى صباح أحد الأيام عندما سمع عن وجود أنثى طائر البوم من نوع «Eastern Screech Owl» مختبئة داخل إحدى الأشجار.



ولم يضيّع شوكن أى وقت، إذ ذهب إلى الحديقة مع عدّة التصوير الخاصة به لتوثيق المشهد الذى ينتظره.



وبعد ساعة من الانتظار، ظهرت أنثى طائر البوم من داخل فتحة بالشجرة بالفعل، ولكنها اختفت مُجددًا بعد 15 دقيقة.



وبعد أيام من العودة إلى الموقع مرارًا وتكرارًا، أصبحت لدى الأمريكى صورة طريفة لأنثى طائر البوم مع صغيرها قادته لنهائيات جوائز التصوير الفوتوجرافى للحياة البرية الكوميدية لعام 2022.



وقال المصور فى مقابلة مع موقع CNN بالعربية: «ظهرت (أنثى طائر البوم) فى فتحة العش، وبعد ذلك بوقت قصير، شق صغير أنثى طائر البوم طريقه إلى فتحة العش مع والدته. وبصراحة، لم تبد الأم سعيدة جدًا، وبدا صغير أنثى طائر البوم وكأنه كان ينظر إلى العالم الخارجى للمرة الأولى».



وتوحى تعابير صغير أنثى طائر البوم بذلك بالفعل، بفضل عينيه المليئتين بالفضول تجاه ما حوله.

وبقى الطائران فى تلك الوضعيّة لعدّة دقائق فقط، ما يعنى أن سرعة المصور كانت مهمة.

ولحسن الحظ، تمكن الأمريكى من توثيق عدة لقطات للموقف الطريف.



وقال شوكن: «كانت رؤيتهما معًا فى هذا المكان الضيق أمرًا مشوقًا للغاية، واعتبرت نفسى محظوظًا جدًا للتمتّع بتوقيت جيّد، إذ كنت فى المكان المناسب، وفى الوقت المناسب بالتأكيد!».



وبحسب ما ذكره المصور، حظيت هذه الصورة بشعبية كبيرة، وحازت على إعجاب الآلاف من مستخدمى موقع «إنستجرام».



وأوضح المصور الأمريكى: «أعتقد أن ما يجعلها مميزة للغاية هى تعابير الأم، وصغيرها.. وكنت أبتسم حتّى أثناء التقاطى الصور لهما".