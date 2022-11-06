إيفرجراند جروب الصينية تقول إن دائنيها باعوا قطعة أرض في هونج كونج بـ637 مليون دولار

ذكرت مجموعة "إيفرجراند جروب" الصينية أن دائنيها باعوا قطعة أرض غير مطورة، في منطقة "ين لونج" في هونج كونج، مخصصة لمشروع تنمية سكنية، بقيمة 637 مليون دولار، طبقا لملف البورصة الخاص بالمجموعة.



وتتوقع المجموعة تسجيل خسارة بقيمة حوالي 770 مليون دولار أمريكي، للصفقة، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.



وسيتم استخدام العائدات لسداد الالتزامات المالية، المتعلقة بالمشروع، طبقا لملف البورصة اليوم الأحد.



وأعلنت المجموعة المتعثرة، في يناير الماضي أنه تم استخدام قطعة الأرض، كضمان لصفقة تمويل، بقيمة 520 مليون دولار.



وكانت المجموعة محور أزمة ائتمان، أضرت بقطاع العقارات في الصين وتسببت في تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.



وفشلت الشركة في تقديم خطة أولية لإعادة الهيكلة، لديونها في الخارج، التي كانت متوقعة بحلول نهاية يوليو الماضي، وقالت منذ ذلك الحين إنها تحاول تقديم عرض محدد، قبل نهاية العام.