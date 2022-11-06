أوكرانيا: مقتل 57 جنديا روسيا وتدمير معداتهم العسكرية في جنوب البلاد

أعلنت قيادة العمليات الجنوبية بالجيش الأوكراني صباح اليوم الأحد أن القوات المسلحة تمكنت خلال الـ24 ساعة الماضية من قتل 57 جنديا روسيا وتدمير المعدات العسكرية التي كانت بحوزتهم في الاتجاه الجنوبي.

وذكرت القيادة - في بيان نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية - أن الوضع في اتجاه مدينة (بوه) الجنوبية لا يزال صعبا لكنه خاضع لسيطرتنا، فيما تتبع القوات الروسية تكتيكات الدفاع النشط وتعتمد على الهجمات الصاروخية على طول خط الجبهة، الأمر الذي يلحق بنا أضرارا في مواقعنا ومناطقنا الخلفية والمجتمعات المدنية على طول خط الجبهة".

وأضاف البيان "أن القوات الروسية شنت هجمات أمس على العديد من المواقع الأوكرانية والمدن المحررة بإطلاق صواريخ متعددة ومدفعية ثقيلة وقذائف مورتر ومدافع هاون ودبابات، مع استخدام طائرات استطلاع بدون طيار"، مشيرا إلى أن "الروس يواصلون أعمالهم الدفاعية ويعيدون توزيع جهودهم العسكرية ونشر قوافل المعدات العسكرية ونصب المخابيء الخرسانية في جنوب البلاد".

وتابع البيان أن وحدات الصواريخ والمدفعية الأوكرانية نفذوا للرد على ذلك 140 مهمة إطلاق نار ألحقت خسائر عديدة في صفوف القوات الروسية من بين ذلك مقتل 57 جنديا ودبابتين ومدفعي هاوتزر من العيار الثقيل وثلاث عربات مصفحة ومدفع من طراز هاوتزر ومركبتين.. مشيرا إلى أن الطائرات العسكرية التابعة لسلاح الجو الأوكراني أصابت معقلا ومنطقة تمركز لقوات ومعدات الروس في منطقتي باشتانكا وبريسلاف الجنوبيتين.