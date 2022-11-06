 السوداني يتولي إدارة جهاز المخابرات العراقية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السوداني يتولي إدارة جهاز المخابرات العراقية

بغداد (د ب أ)
نشر في: الأحد 6 نوفمبر 2022 - 11:01 ص | آخر تحديث: الأحد 6 نوفمبر 2022 - 11:01 ص

قرر رئيس الحكومة العراقية القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، تولي إدارة جهاز المخابرات في المرحلة الحالية.

وأكد السوداني، خلال زيارته اليوم مقر جهاز المخابرات العراقية، دعم" الدور الوطني لجهاز المخابرات، بوصفه مؤسسة أمنية وطنية تضطلع بمهمة كبيرة ومشرفة لخدمة الوطن".

وشدد على أهمية أن يحافظ الجهاز على مسار عمله وفق الاختصاص المرسوم له طبقا للدستور وميثاق العمل الداخلي للجهاز والقوانين المرعية المنظمة في هذا المجال، وأن يكون تنفيذ المهام وتوزيعها موافقاً لمعايير المواطنة الحقّة، والكفاءة وأركان النزاهة في العمل والمصالح الوطنية والأمنية العليا للبلد.

وقرر السوداني إبعاد رئيس جهاز المخابرات العراقية رائد جوحي من منصبه.


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