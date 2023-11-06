اقتلعت جرافات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، 70 شجرة زيتون معمرة من أراضي قرية حارس غرب سلفيت.

وأفاد المواطن ناصر داود، بأن الجرافات اقتلعت وقطعت ما يقارب 70 شجرة زيتون معمرة تعود ملكيتها لورثة فواز داود، تتراوح أعمارها ما بين 100_120 عاما مزروعة على مساحة 20 دونما في منطقة "الصفرة" المحاذية لمستعمرة "رفافا".

وأشار داود، الى أن قوات الاحتلال قامت بمنعهم من دخول الأرض لقطف ثمار الزيتون قبل عدة أيام، منوها إلى أن المنطقة تتعرض منذ فترة لاعتداءات متكررة من قبل المستعمرين وقوات الاحتلال، وتتمثل بأعمال التخريب وهدم للسلاسل الحجرية والاعتداء على أصحاب الأرض.