الخارجية الأمريكية تنتقد تصريحات وزير إسرائيلي بشأن ضربة نووية محتملة على غزة: غير مقبولة

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وصفت الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، تصريحات وزير التراث الإسرائيلي بشأن ضربة نووية محتملة على غزة بأنها "غير مقبولة".

وقال نائب المتحدث باسم الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل في إفادة صحفية عبر الموقع الرسمي للوزارة: "ما زلنا نعتقد أنه من المهم لجميع أطراف هذا الصراع الامتناع عن خطاب الكراهية".

وأكد باتيل أن التقارير التي تحدثت عن نقل رسائل أمريكية لإيران وحزب الله عبر العراق "عارية عن الصحة".

وأمس الأول، عبر محطة إذاعية عبرية، سُئل وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو، عما إذا كان ينبغي إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة، فأجاب: "هذا أحد الاحتمالات".

ووصفت وزارة الخارجية المصرية دعوة إلياهو لإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة بـ"الدليل على مدى الانحراف والتطرف" الذي وصل إليه بعض صناع القرار في الحكومة الإسرائيلية.

وجاء في بيان للخارجية المصرية: "مطالبة وزير إسرائيلي بإلقاء قنبلة نووية على قطاع غزة، دليل على مدى الانحراف والتطرف الذي لحق بعدد من صناع القرار فى الحكومة الإسرائيلية".

وتابعت الخارجية في البيان الذي نشرته صفحة المتحدث باسمها على "إكس"، (تويتر سابقا): "على المجتمع الدولي التصدي بحسم لخطاب العنف والكراهية والعنصرية".