وزير الخارجية التركي يلتقي بلينكن في أنقرة

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التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، اليوم الاثنين، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، في العاصمة التركية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وظهر الوزيران أمام عدسات المصورين في مقر وزارة الخارجية التركية، ليعقدا اجتماعهما بعد ذلك.

وتأتي زيارة بلينكن إلى تركيا، بعد جولة شرق أوسطية استهلها بزيارة إلى إسرائيل.

وبحث خلال جولته مع نظرائه في الأردن ومصر والسعودية وقطر والإمارات العربية المتحدة، الحرب الإسرائيلية على غزة.

كما توجه إلى الضفة الغربية في زيارة مفاجئة التقى خلالها الرئيس الفلسطيني، محمود عباس.

ثم توجه بلينكن إلى قبرص، حيث التقى في لارناكا بالرئيس نيكوس خريستودوليدس. ثم زار العاصمة العراقية بغداد، حيث بحث خلال الزيارة مع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، الأوضاع في غزة.

ومن المنتظر أن يتوجه بلينكن بعد أنقرة إلى طوكيو وسول ونيودلهي.