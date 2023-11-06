 اعتقدوا أنها انقرضت.. الباحثون في البلقان يعثرون مجددا على أنواع من العث - بوابة الشروق
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اعتقدوا أنها انقرضت.. الباحثون في البلقان يعثرون مجددا على أنواع من العث

د ب أ
نشر في: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 7:31 م | آخر تحديث: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 7:31 م

أعلن متحف التاريخ الطبيعي في مدينة كارلسروه الألمانية، اليوم الاثنين، أن أنواع من العث كان يعتقد أنها فقدت ولم تعد ترى منذ عقود من الزمان، عثر عليها الباحثون مجددا في جبال البوسنة والهرسك.

وكان هناك مخاوف من أن تكون هذه الأنواع قد انقرضت.

وقال المتحف في نشرة صحفية: "تعيش الأنواع فوق خط الأشجار ولا تظهر إلا بعد أول تساقط للثلج وذوبانه مرة أخرى".

وأضاف "أجنحة الذكور صفراء وقرنفلية اللون بشكل مدهش ، بينما الإناث التي لا تقدر على الطيران ، فهي بلا أجنحة تقريبا".

كانت مجموعة من الخبراء - بقيادة أخصائي الفراشات روبرت تروش بمتحف التاريخ الطبيعي في كارلسروه - انطلقت للبحث عن الفراشة في البوسنة.

وبحسب المتحف، عثر الباحثون على إناث وذكور لأنواع العث في جبال فلاشيتش في أول ليلة .

ولا تقدر الإناث على الطيران، وهو ما يعتقد الخبراء أنه ربما يساعدها على النجاة من عواصف الخريف القوية التي تضرب جبال البوسنة والهرسك وجمهورية مونتينيجرو (الجبل الأسود).


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