وزير فلسطيني: العدوان الإسرائيلي دمر نصف الوحدات السكنية في قطاع غزة

قال وزير التنمية الاجتماعية الفلسطيني أحمد مجدلاني، إن الحكومة تتابع الوضع في قطاع غزة منذ اليوم الأول للحرب بحكم مسئوليتها عن الشعب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الاثنين، أنه تم تشكيل لجنة موسعة تجمع بين الوزارة والهلال الأحمر الفلسطيني ووزارة الصحة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية والهلال الأحمر المصري لتسهيل وصول المساعدات لقطاع غزة.

وأشار إلى أن العدوان الإسرائيلي أسفر عن تدمير نصف الوحدات السكنية في غزة سواء تدميرا كليًّا أو جزئيًّا، لكنّ أغلب الوحدات أصبحت غير صالحة للسكن.

ولفت إلى أن هذا الدمار الكبير دفع المواطنين إلى النزوح بأعداد كبيرة، بجانب عمليات النزوح التي جاءت تحت ضغط الإرهاب الذي يمارسه الاحتلال ضد المواطنين.

ونوه بأن العدوان الإسرائيلي خلّف حتى الآن، عن تسجيل عشرة آلاف شهيد، موضحا أن 73% من الشهداء أطفال ونساء وكبار سن، فيما يوجد أكثر من 2000 مفقود.

وتستمر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ شهر كامل، ما أسفر عن استشهاد أكثر من عشرة آلاف فلسطيني.

ولوحظ في الساعات الماضية، أن جيش الاحتلال يكثف من غاراته على المستشفيات سواء بشكل مباشر أو في محيطها، وذلك بعدما ساق إدعاءاتها بأن المقاومة الفلسطينية تستخدمها لأغراض عسكرية، وهو ما دحضته المقاومة.