الهلال الأحمر الفلسطيني: ليس لدينا معلومات عن استقبال مواد غذائية منتهية الصلاحية

قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر الفلسطيني الدكتور عبد الجليل حنجل، إن الوضع الطبي في قطاع غزة كارثي، ومستويات الخدمات الصحية غاية في السوء سواء على مستوى خدمات الإسعاف أو بالمستشفيات.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «90 دقيقة»، والمذاع على قناة «المحور»، مساء الأحد، دخول إجمالي 25 شاحنة محملة بالمساعدات الطبية والغذائية لقطاع غزة، عبر معبر رفح.

وأكد أنه لا تزال هذه المساعدات غير كافية ولا تلبي الحاجة المتزايدة للمستشفيات، ففي كل دقيقة ولحظة هناك مصابين جدد ومع استمرار الضربات الجوية للاحتلال يجب أن تتوقف أو يكون هناك ممرات إنسانية لإدخال المزيد من المساعدات.

وحول انتشار صور متداولة عن بسكويت فاسد أو منتهى الصلاحية دخل إلى قطاع غزة من مصر، لفت إلى أن الهلال الأحمر الفلسطيني دوره واضح ويتمثل في التنسيق مع نظيره المصري لنقل المساعدات، أما توزيعها يكون عبر مؤسسات أخرى بآلية محددة، ومنها مؤسسات أممية تساعد في توزيع هذه المساعدات على النازحين والمستشفيات.

وعقب: «ليس لدينا معلومات بخصوص مواد غذائية فاسدة أو منتهية الصلاحية ودورنا هو نقل المساعدات لأماكنها والمستفيدين منها فقط».

وأشار إلى أنه لم يدخل حتى الآن الوقود إلى قطاع غزة، وهو حاجة ملحة لأنه في حال توقف محطات الطاقة على إنتاج الكهرباء في المستشفيات ستحدث فظائع طبية في هذه المستشفيات، وسيتوقف كل شيء فيها، مشددا على أن هناك حاجة كبيرة وملحة لإدخال المزيد من المستهلكات الطبية بشكل عاجل وبكميات أكبر لمواكبة ما تحتاجه المستشفيات.