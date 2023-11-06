المفوضية الأورويبة تسمح ببيع محطات توتال في ألمانيا وبلجيكا ودول أخرى

أعلنت المفوضية الأوروبية، اليوم الاثنين، أنه يمكن لشركة كوتش-تار الكندية شراء محطات الوقود المملوكة لشركة توتال الفرنسية للطاقة في ألمانيا وبلجيكا ولوكسمبورج وهولندا.

وقالت المفوضية إن عملية الاستحواذ لن تثير مخاوف بشأن المنافسة.

وكانت توتال قد قالت في مارس الماضي إن انسحابها من أعمال محطات الوقود مرتبط بهدف الاتحاد الأوروبي لتصبح حيادية المناخ بحلول عام 2050، كما أنها تعتزم التخلص من مركبات الاحتراق ابتداء من عام 2035.

وقالت الشركة إنه بدلا من ذلك سوف يتم شحن السيارات الكهربائية في المنزل أو مكان العمل باستخدام الشواحن في محطات الوقود.

وأوضحت توتال أن هذا يتطلب تحويل محطات الغاز التقليدية إلى مساحات متعددة الوظائف تضم محال ومطاعم وخدمات أخرى- وهى المجالات التي تمتلك شركة كوتش تار خبرة فيها.