 كوريا الجنوبية تحظر بيع الأسهم على المكشوف حتى يونيو 2024 - بوابة الشروق
الإثنين 6 نوفمبر 2023 8:40 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

كوريا الجنوبية تحظر بيع الأسهم على المكشوف حتى يونيو 2024


نشر في: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 8:36 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 8:36 ص

قالت لجنة الخدمات المالية في كوريا الجنوبية، إن سول ستحظر بيع الأسهم على المكشوف حتى يونيو المقبل، وذلك بغرض السماح للمنظمين بتحسين القواعد والأنظمة "بفعالية".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للانباء عن لجنة الخدمات المالية القول اليوم الأحد، إنه سيتم حظر التداول بالأسهم المقترضة للسندات على مؤشر "كوسبي 200" ومؤشر "كوسداك 150 " اعتبارا من يوم غد الاثنين وحتى نهاية يونيو المقبل.

ومن جانبه، قال كيم جو هيون، رئيس لجنة الخدمات المالية، في مؤتمر صحفي: "في ظل اضطرابات السوق، اكتشفنا عمليات بيع على المكشوف غير قانونية على نطاق واسع من جانب بنوك استثمارية عالمية، وظروف أنشطة غير قانونية إضافية".

وأوضح كيم "أنه وضع خطير، حيث يؤدي البيع غير القانوني على المكشوف إلى الإضرار بالتكوين العادل للأسعار، مما يؤثر على ثقة السوق."

وقال كيم إن كوريا الجنوبية ستسعى إلى توفير "تحسين جوهري"، لتهيئة فرص متكافئة أمام المستثمرين الأفراد خلال الأشهر المقبلة.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك