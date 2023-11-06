إصابة شخصين في هجوم بالبلدة القديمة في القدس

أصيبت شابة /20 عاما/ بجروح خطيرة وشاب /20 عاما/ بجروح طفيفة، في هجوم وقع بالقرب من مركز شرطة شاليم بالبلدة القديمة في شرق القدس، بحسب ما ورد في تقرير أولي تلقته خدمة "نجمة داوود الحمراء" الإسرائيلية للإنقاذ، اليوم الاثنين.



وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن فريق خدمة "نجمة داوود الحمراء" قدم للشابة والشاب العلاج الطبي على الفور، ثم تم نقلهما إلى المستشفى في القدس.



وذكرت الصحيفة أنه "جرى تحييد الإرهابي"؛ مضيفة أن قوات الشرطة الإسرائيلية تقوم حاليا بتفتيش المنطقة "بحثا عن المزيد من الإرهابيين".