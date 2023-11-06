استطاعت إيمان أحمد سيدة سيناوية أن تشق طريق العمل في صناعة المشغولات اليدوية «الهاند ميد» بأقل الإمكانيات، ولم تستسلم لظروفها الاجتماعية الصعبة وتنتظر فرصة عمل حكومية، بل سعت نحو توفير مصدر رزق لها ولطفلها بعد أن تركها زوجها تعول طفل ووالديها، ونجحت في إقامة مشروع خاص بها بأقل الإمكانيات، وحولت ظروفها الصعبة إلى قصة نجاح، وأصبحت صاحبة مشروع صغير، لتضرب مثلًا في التحدي والمثابرة.

"الدنيا ضاقت جدًا وأصبحت مثل ثقب إبرة الخياطة بعد أن انفصلت عن زوجي، خاصة أنني كان معي طفل، وليس لي مصدر رزق"، قالت إيمان أحمد، من مدينة الطور بمحافظة جنوب سيناء لـ"الشروق"، لتسرد قصة كفاحها لتصبح صاحبة مشروع لعرائس الهدايا.

أكدت إيمان، أنها انفصلت عن زوجها منذ أكثر من 15 عامًا، وعادت إلى منزل والديها مع طفلها وليس لديها أي عمل، وأصبحت مسئولة عن طفل ووالديها، فبدأت تبحث عن عمل لكن دون جدوى، ففكرت في الاتجاه نحو المشغولات اليدوية "الهاند ميد"، والتحقت بالدورات التدريبية التي تنظمها محافظة جنوب سيناء، حتى أصبحت تتقن هذه المهنة، مشيرة إلى أن والدتها كانت دائمًا تدعمها، وتشجعها على الاتجاه نحو العمل الحر.

وأوضحت أنها بدأت في عمل المشغولات اليدوية باستخدام الخيوط المختلفة، ثم فكرت في التوسع في هذا العمل، وقامت بتحويل بلكونة الشقة إلى ورشة صغيرة لخياطة وتطريز فساتين العرائس البلاستيكية الصغيرة وتحويلها إلى عرائس هدايا، وجعلت جزء من الصالة لتكون معرضًا لمنتجاتها، على الرغم من صغر حجم الشقة.

وأشارت إلى أن هذه العرائس يقبل على شرائها المواطنين، خاصة بالقرب من مناسبة المولد النبوي الشريف، وتحرص الفتيات على تقديمها هدايا لبعضهن البعض، خاصة في مناسبات الخطوبة والزواج، وتكون هذه العرائس شيء أساسي في ليلة حنة العروسة، لافتة إلى أنها تقوم بالتسويق لمنتجاتها عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي حتى أصبحت مشهورة، ويوجد إقبال على شراء منتجاتها.

وأوضحت أنها تقوم بشراء العرائس والاستاند الخاص بها من القاهرة، ثم تقوم بتخييط الملابس الخاصة بها، وإضافة شعر "باروكة" لها، لافتة إلى أنها تقوم بتفصيل الفساتين على أحدث طراز، وتبرع في شغل صدر الفساتين باستخدام الترتر والخرز، لتكون في النهاية بالشكل والمواصفات التي يطلبها الزبائن.

وعن أسعار هذه العرائس، قالت إن الأسعار تبدأ من 50 جنيها حتى 250 جنيها، ويتوقف السعر على كمية قماش «التل» التي تدخل في صناعة ملابس العروسة، وأيضا تركيب شعر، وإضافة الشعر لها، وتطريز الفستان، مؤكدة أنه على الرغم من ارتفاع أسعار الخامات لم ترفع أسعار العرائس منذ أكثر من عام.

وأضافت أنها أصبحت صاحبة مشروع متناهي الصغر بعد رحلة كفاح لتوفير مستلزمات ابنها ووالديها، وأصبح ابنها شابا يتحمل مسئولية نفسه، ويسعى لإقامة مشروع خاص به.