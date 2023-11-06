المكتب الإعلام الحكومي بغزة: جثث لمئات الشهداء النازحين على طرقات زعم الاحتلال أنها آمنة

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الاثنين، بتلقي بلاغات تفيد بوجود جثث لمئات الشهداء من النازحين الفلسطينيين على طرقات كانت جيش الاحتلال قد زعم أنها "طرق آمنة" باتجاه جنوب القطاع.

وقال المكتب في بيان عبر تليجرام: "تردنا عشرات البلاغات والمناشدات حول وجود مئات الجثامين لشهداء بالشوارع في مناطق مختلفة من مدينة غزة ممن حاولوا التوجّه للممر الآمن المزعوم وممن حاول الاحتماء من غارات الليلة الماضية (الأحد-الاثنين)"، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء

في المقابل، جدد المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، صباح اليوم، إنذاره لأهل غزة وطلب منهم النزوح نحو الجنوب "من أجل سلامتهم"، على حد زعمه.

ويأتي ذلك بينما يدخل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة يومه الحادي والثلاثين، حيث استشهد عدد من الفلسطينيين في غارات إسرائيلية ليلية مكثفة، بعد يوم من ارتكاب مجزرتين جديدتين، إحداهما قرب ميناء غزة، والثانية في مخيم المغازي، خلّفتا 75 شهيدا.