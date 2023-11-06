شركة طيران الإمارات تعلن عن تيسيير أول رحلة تعمل بوقود مستدام

أعلنت شركة طيران الإمارات التي تتخذ من دبي مقرا لها عن إقلاع أولى رحلاتها التي تعمل بوقود طيران مستدام "ساف".

وأصبحت الرحلة "ئي كيه 412"، المتجهة إلى سيدني يوم 24 أكتوبر الفائت ضمن أوائل رحلات طيران الإمارات التي تعمل بوقود الطيران المستدام.

وقالت الشركة في بيان اليوم الاثنين: زودت شركة "شل أفييشن" طيران الإمارات بـ315 ألف جالون من مزيج "ساف" لاستخدامها في مركز الناقلة بدبي، ما أتاح لها تشغيل عدد من الرحلات بهذا الوقود على مدى الأسابيع القليلة الماضية.

ويتكون مزيج وقود "ساف"، من 40% "ساف" صافي و60% من وقود الطيران التقليدي.

وتتطابق الخصائص الكيميائية لهذه النسبة مع وقود الطائرات التقليدي، ويمكن دمجها بسلاسة في البنية التحتية الحالية لنظام الوقود في المطار، واستخدامها كذلك في محركات أسطول طيران الإمارات بأكمله من دون الحاجة إلى إجراء أي تعديلات.

ويقلل وقود "ساف" بتركيبته الحالية من انبعاثات غازات الدفيئة بنسبة تصل إلى 80% طوال مراحل استخدامه بالمقارنة مع وقود الطائرات التقليدي.

وقال رئيس طيران الإمارات تيم كلارك: "نطبق إجراءات استباقية لتوفير طيران أكثر استدامة الآن وفي المستقبل، والاستفادة من هذا الوقود أحد الخطوات لتقليل الانبعاثات والحفاظ على البيئة وتقليص البصمة الكربونية".