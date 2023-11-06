روسيا تؤكد التزامها بالخفض الطوعي لصادرات النفط حتى نهاية العام

أكدت روسيا التزامها بالخفض الطوعي لصادرات النفط حتى نهاية العام الجاري 2023، في خطوة تستهدف تحقيق توازن سوق النفط، وفقا لنائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأحد عن نوفاك قوله في بيان اليوم الأحد إن روسيا ستواصل سياسة تقليص الإمدادات الخارجية من النفط الخام والمنتجات النفطية بمقدار 300 ألف برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر المقبل.

ويأتي بيان موسكو بشأن الالتزام بخفض الصادرات، الذي تعهدت بتنفيذه مع حليفتها في تحالف "اوبك بلس" المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تجاوزت فيه تدفقات النفط الروسي المستوى المستهدف. ومن المقرر أن يجتمع التحالف في وقت لاحق من الشهر الجاري لبحث السياسة.

وأضاف نوفاك أن الخفض الطوعي "يأتي بهدف تعزيز الإجراءات التي اتخذتها دول /أوبك بلس/ بهدف دعم استقرار وتوازن أسواق النفط".