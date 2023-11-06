قالت القوات الجوية الإسرائيلية، إنها هاجمت مجددا مئات الأهداف في قطاع غزة، وقتلت العديد من قادة حركة حماس.



وأعلن الجيش الاسرائيلي صباح اليوم الاثنين، إنه قد تم قصف نحو 450 هدفا من الجو، خلال الـ24 ساعة الماضية. وشملت الاهداف أنفاق ومنشآت عسكرية ومنصات لإطلاق الصواريخ المضادة للدبابات.



كما أشار الجيش الإسرائيلي إلى أن قواته سيطرت على مجمع عسكري على الأرض. وبحسب الجيش، فقد قُتل "العديد من إرهابيي حماس" خلال العملية.



وأفادت تقارير بأن الموقع يضم مراكز مراقبة ومناطق تدريب وأنفاق. ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل.