تم بيع ساعة نادرة بتوقيع كل من جورج دانيالز وروجر سميث، بسعر قياسي قدره 2.4 مليون دولار في مزاد أقيم بصالة سوثبي في جنيف، وهو ما يؤكد الطلب القوي على منتجات صناع الساعات البريطانيين المستقلين.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء، إلى أن الساعة المصنوعة من الذهب الأبيض ومن طراز ملينيوم إنتاج عام 2001، وتحمل اسمي الراحل جورج دانيالز الذي يعتبر أعظم صانع ساعات بريطاني في العصر الحديث، وتلميذه في ذلك الوقت روجر سميث الذي ينتج حاليا الساعات باسمه.

يذكر أن هذه الساعة هي أحدث وحدة من طراز ملينيوم، وكانت مملوكة لسميث شخصيا حتى باعها عام 2008 مقابل 100 ألف جنيه إسترليني (124 ألف دولار)، للمساعدة في تمويل مشروعه الخاص لصناعة الساعات، وكانت هذه الساعة أيضا أول ساعة يد تحمل اسمه.

وأضافت بلومبرج أن سعر الساعة في المزاد بلغ 2.18 مليون فرنك سويسري (2.4 مليون دولار)، ويعتبر أعلى سعر لساعة من طراز ميلينيوم وأعلى سعر للساعات التي تحمل توقيع روجر سميث.

وقال سميث في مقابلة عقب المزاد: "كان جذب الاهتمام ببيع هذه القطعة من كل أنحاء العالم أمرا مدهشا حقا، يبدو أن هذه الساعة اتخذت مسارا خاصا بها"، مضيفا أن بيعه للساعة في 2008 كان "قرارا صعبا للغاية".

ويذكر أن دانيالز، أطلق سلسلة ساعات ميلينيوم لعرض اختراعه لوحدة ضبط الانفلات متحد المحور، وهو ابتكار يعمل على تحسين الدقة ويستخدم الآن في العديد من أفضل ساعات العلامة التجارية السويسرية الشهيرة أوميجا.