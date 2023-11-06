أستاذ علوم سياسية بالقدس: الاحتلال فشل في تهجير أهالي غزة ويواصل القصف على الشمال

قال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس الدكتور أيمن الرقب، إن الأوضاع في قطاع غزة تزداد سوءا، خاصًة بعد إغلاق الاحتلال الاتصالات بشكل كامل عن القطاع، أمس.

وأوضح خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «صالة التحرير»، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الإثنين، أن الاحتلال الإسرائيلي أعلن صباح اليوم فصل شمال غزة عن جنوبها، منوها بأن قوات الاحتلال تقوم بعمل كماشة كبيرة على القطاع، حتى تقترب من غزة من الناحية الساحلية وكذا الناحية الشرقية.

وأشار إلى أن جيش الاحتلال يسيطر على ثلث مساحة الشمال وهي منطقة دُكت بآلاف الصواريخ، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم ما لا يقل عن 26 ألف طن من المتفجرات، وقد يصل نصيب الفرد الواحد منها 15 طنا ويقدر بأكثر من قنبلة نووية وفقا لنيويورك تايمز.

وأكد أن الاحتلال يريد التفرد بكل مكان لوحده، فالبداية كان هدف فصل الشمال عن الجنوب، وإزاحة كل سكان الشمال ومن ضمنهم من مدينة غزة ويقدر عدد سكانها بمليون و400 ألف مواطن، إلى الجنوب، ثم إزاحة هذا العدد الكبير إلى الحدود المصرية ولكن فشل في ذلك.

وشدد على أن جيش الاحتلال فشل في التوغل بريا في غزة، ثم عاد مجددا للقصف والبدء بمخيم جباليا وإزاحتهم من ناحية الشمال؛ لإرهاب المدنيين وإزاحتهم نحو الجنوب، لافتا إلى أن الاحتلال قام بقصف محطات المياه في بيت لاهيا وباتت المدينة بلا مياه.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي فشل في فكرة التهجير والنزوح، وبدأ في القصف والتفكير فيما يسمى بالحزام الناري، مشددا على أن الموقف المصري واضح جدا في هذه المسألة، ورفض تصفية القضية الفلسطينية والتهجير القسري من قطاع غزة، ومشكورة على موقفها الحاسم.

وأفاد بأن المقاومة تنتظر جيش الاحتلال الإسرائيلي حال التوغل بريا، موضحا أن طول أمد الحرب يشكل ضغطا على الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو دون تحقيق أهدافه من هذه الحرب والخسائر المتتالية لجيش الاحتلال.