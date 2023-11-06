مسؤول عراقي: البدء بتنفيذ مشاريع استراتيجية للطاقة مع توتال الفرنسية

أعلنت وزارة النفط العراقية اليوم الأحد عن بدء تنفيذ عقود المشاريع الاستراتيجية الأربعة مع ائتلاف بقيادة شركة توتال أنيرجيز الفرنسية لاستثمار الحقول النفطية والغاز والطاقة الكهربائية النظيفة وماء البحر في محافظة البصرة /550 كم جنوبي بغداد/.

وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج باسم محمد خضير خلال ترأسه إجتماع اللجنة المشتركة لتنفيذ المشاريع الأربعة التي تضمنها العقد الموقع مع شركة توتال الفرنسية "إن المشاريع الأربعة تعتبر من المشاريع الاستراتيجية المهمة وستقدم الدعم للإقتصاد الوطني من خلال تطوير الحقول والمكامن النفطية وإستثمار الغاز وتأمين الماء للاستخدامات المكمنية فضلا عن مشروع انتاج الطاقة الكهربائية بإستخدام الطاقة الشمسية بواقع 1000 ميجاوات".

وأضاف" أن الشركة المقاولة إستلمت العمل لتنفيذ المشاريع وتم مناقشة خطة التطوير مع الشركة التي تشمل تطوير حقل أرطاوي النفطي للوصول إلى الطاقة الانتاجية فيه بمستوى 210 الف برميل يوميا والمشروع الثاني معالجة الغاز في 6 حقول نفطية هي أرطاوي ومجنون وغربي القرنة /2 والصبة واللحس والطوبة ، بالإضافة الى مشروع ماء البحر الذي يعد من مشاريع دعم الضغط المكمني في الحقول النفطية بالإضافة الى مشروع التحول إلى الطاقة البديلة" .

وذكر وكيل وزارة النفط العراقية" إن هذه المشاريع ستفتح الباب واسعا أمام القطاع الخاص العراقي للمشاركة في العمل بالاضافة الى توفير فرص عمل كبيرة للايدي العاملة ".

وكان العراق قد وقع في يوليو الماضي عقدا مع إئتلاف شركات بقيادة توتال أنيرجيز الفرنسية بقيمة 27مليار دولار لتنفيذ أربعة مشاريع في إطار مشروع الجنوب المتكامل لتطوير الحقول النفطية والغاز والطاقة الكهربائية النظيفة ومشروع ماء البحر.