قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن «الجانب الأمريكي غير موافق ولا ينسجم مع الموقفين الفلسطيني والعربي، بخصوص وقف إطلاق النار في قطاع غزة».

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية «القاهرة الإخبارية»، اليوم الاثنين، أن «الموقف الفلسطيني الذي تم الاتفاق عليه مع المجموعة العربية في عمّان قبل 48 ساعة، كان مُنصبًا أن البداية يجب أن تكون وقف إطلاق النار؛ حتى يمكن الحديث بشأن أي موضوع آخر».

ولفت إلى أن حديث الرئيس محمود عباس أبو مازن، مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، «شديد الوضوح والصرامة»، موضحًا أنه ركز على ضرورة وقف إطلاق النار، ووقف إسرائيل في حربها على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة، ووقف هجمات المستوطنين.

وأشار إلى أن «أبو مازن» أبلغ «بلينكن» برفض الفلسطينيين والعرب لتهجير الفلسطينيين، مؤكدًا: «لن نسمح بحدوث نكبة أخرى، وعلى أية حال الجانب الأمريكي مازال أسيرا للموقف الإسرائيلي».

ونفى وجود موقف أمريكي واضح تجاه وقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن «تركيز واشنطن الأساسي مرتبط بتحرير المحتجزين، خاصة مع احتجاز ما يزيد عن 10 أمريكيين في غزة».

ونوه أن «ما تقوم به إسرائيل في غزة تجاوز كل الحقوق التي يدعي الجانب الأمريكي أنها عملية دفاع عن النفس»، مضيفًا: «قلنا إنها عملية إبادة لا نسمح بها وستحرق الجميع ولن ينجو منها أحد في المنطقة».

وأكمل: «المنطقة تغلي وشعوب المنطقة متأهبة، الإدارة الأمريكية تتحمل مسئوليتها لأنها الراعية الوحيدة لإسرائيل سلاحًا وتمويلًا، ونؤكد الأمن للجميع أو لا أمن لأحد، السلام للجميع أو لا أمن لأحد».