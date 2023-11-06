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نتنياهو: المحور الذي تتزعمه إيران يسعى إلى إيقاف العلاقات الإسرائيلية مع جيرانها

نتنياهو
نتنياهو
تل أبيب (د ب أ)
نشر في: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 10:09 م | آخر تحديث: الإثنين 6 نوفمبر 2023 - 10:09 م

اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إيران وحلفاءها بمحاولة نسف تقارب إسرائيل مع الدول العربية في المنطقة بشكل متعمد.

وبعد شهر واحد من بدء حرب غزة، تحدث نتنياهو إلى أكثر من 100 دبلوماسي أجنبي اليوم الاثنين، عما وصفها بأنها "معركة أوسع بين الحضارة والهمجية".

وقال نتنياهو: "الهمجية يقودها محور إرهاب"، مضيفا أن طهران على رأس هذا المحور الذي يضم أيضا ميليشيا حزب الله الشيعية اللبنانية، وحركة حماس الإسلامية التي تسيطر على قطاع غزة، والمتمردين الحوثيين في اليمن.

وأضاف نتنياهو، إن هدفهم هو إعادة الشرق الأوسط والعالم "إلى عصر مظلم.. إنهم يسعون إلى نسف وعرقلة أي تقدم نحو السلام والتقدم والوعد الذي قطعناه في معاهدات السلام الناشئة مع جيراننا العرب".

يشار إلى أن إسرائيل والمملكة العربية السعودية كانتا في طريقهما للتقارب بوساطة أمريكية قبل 7 أكتوبر الماضي، بيد أن هجوم حماس ضد إسرائيل والهجمات الإسرائيلية المضادة الواسعة النطاق اللاحقة التي استهدفت قطاع غزة أوقفت هذه الجهود.

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