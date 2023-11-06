قصف إسرائيلي يستهدف الطابق الثالث من مستشفى الرنتيسي للأطفال في غزة

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قالت وسائل إعلام فلسطينية فجر يوم الاثنين إن الجيش الإسرائيلي قصف الطابق الثالث في مستشفى الرنتيسي للأطفال غرب مدينة غزة.

وأشارت وسائل الإعلام إلى وجود أنباء تفيد بسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وشهدت مدينة غزة فجر اليوم انفجارات عنيفة وقصفا غير مسبوق من الجيش الإسرائيلي ما أسفر عن استشهاد وإصابة عشرات الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع قطع الاتصالات وخدمات الانترنت عن القطاع.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية إن القوات الإسرائيلية شنت سلسلة غارات على مناطق متفرقة من قطاع غزة تركزت معظمها على الشريط الغربي والشمالي الغربي لمدينة غزة.

وأضافت الوكالة الرسمية أن الطائرات الحربية بالتزامن مع المدفعية شنت عدة غارات على مخيم الشاطئ والشريط الغربي ككل لمدينة غزة، كما قصفت محيط مستشفى الشفاء.

كما قصفت منزلا على الأقل في دير البلح وسط قطاع غزة، ما أدى إلى استشهاد وإصابة أكثر من 15 مواطنا غالبيتهم من الأطفال والنساء، بالإضافة إلى شن عدة غارات على شرق مخيم البريج ومخيم المغازي.

وذكرت الوكالة أن القصف أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والمصابين.

هذا، ودخلت الحرب يومها الـ31 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى" حيث يواصل الجيش الإسرائيلي قصف قطاع غزة في ظل مخاوف دولية من اتساع رقعة النزاع في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة أن عدد الشهداء ارتفع إلى 9770 من بينهم 4800 طفلا و2550 سيدة.

ولفتت الوزارة إلى أن 70% من شهداء وجرحى القصف الإسرائيلي على غزة من النساء والأطفال.

من جهته صرح المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني الفلسطينية في غزة، إياد البزم، بأن عدد الضحايا تجاوز الـ 37 ألفا.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل أكثر من 1400 شخص بينهم مئات العسكريين.